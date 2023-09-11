На матче «Салават Юлаев» – «Металлург» подняли именной стяг Родиона Амирова

Сегодня «Салават Юлаев» провёл первый домашний матч в новом сезоне КХЛ. Наша команда принимала «Металлург» из Магнитогорска. Сегодняшний вечер запомнился не только хоккеем, но и тем, что было до игры. Состоялось поднятие именного стяга Родиона Амирова под своды «Уфа-Арены».

Перед болельщиками выступил его отец Руслан Рафаэлович, а после гимнов игроки «Салавата Юлаева» выбросили болельщикам шайбы с 27-м номером. Напомним, что талантливый нападающий и воспитанник «Салавата» ушёл из жизни 14 августа на 22-м году жизни. У него была диагностирована опухоль головного мозга, с которой нападающий боролся на протяжении полутора лет. Но победить не сумел. Теперь номер 27 в «Салавате Юлаеве» будет навсегда увековечен за Родионом Амировым.