В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю «Айда играть»

Для подготовки к этому крупному событию завтра с 6 утра до 8 утра 18 сентября будет ограничен проезд по улице Пушкина, на участке от Цюрупы до Ленина. Улица Советская от Заки Валиди до Октябрьской революции будет перекрыта до 24 часов понедельника. При планировании поездок уфимцев просят учитывать временные неудобства.