В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю «Айда играть»

В пятницу в Уфе стартует всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть». Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная масштабному мероприятию. Форум станет уникальной площадкой, которая объединит специалистов науки, образования и родителей для развития игровой культуры.
До 17 сентября в своеобразную детскую страну превратится Советская площадь. Заявки на участие подали 140 производителей, в том числе башкирские предприниматели. Игрушки можно будет протестировать и приобрести. На фестивале также представят настолки и тактильные книги для детей с ОВЗ.
Для подготовки к этому крупному событию завтра с 6 утра до 8 утра 18 сентября будет ограничен проезд по улице Пушкина, на участке от Цюрупы до Ленина. Улица Советская от Заки Валиди до Октябрьской революции будет перекрыта до 24 часов понедельника. При планировании поездок уфимцев просят учитывать временные неудобства.