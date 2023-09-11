В Уфе запустили новое оборудование для онкоисследований

Первый в Башкортостане и четвёртый в стране. В Уфе запустили новое оборудование для онкоисследований. Аппарат для секвенирования единичных клеток установили в лаборатории иммунологии Института урологии и клинической онкологии БГМУ. Метод, которому сейчас обучаются специалисты, позволит изучать молекулярный портрет каждой клетки ткани отдельно. Это необходимо для обнаружения злокачественного и доброкачественного рака точечно.

Обучение проходит для молодых учёных из БГМУ по работе с новым секвенатором. В пробирках – единичные клетки. Специалисты завершают подготовку материала для секвенирования. В данном случае проводят исследование образцов, взятых у четырех пациентов. Ошибка может стоить 1,5 млн рублей.

Обучение работе с новым аппаратом в Институте урологии и клинической онкологии БГМУ проводит коллега из Томска. В России оборудование и методика применялась всего в трех центрах: помимо города в Сибири, ещё в Москве и Санкт-Петербурге. Четвертой стала Уфа. Совместно из разных точек страны идёт работа по борьбе с онкологией. И запуск в Башкортостане – это один из этапов, который когда-то, возможно, поможет победить рак. Учёные планируют создать некую карту генотипов по регионам.