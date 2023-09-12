Титулованный грэпплер мира, известный спортсмен Джефф Монсон посетил Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Нефтекамске. Там он встретился с единомышленниками, которые с начала военной операции приняли решение, что должны внести свой вклад в победу.
Спортсмен поблагодарил присутствующих за сплочённость и поддержку военнослужащих, их родных. На встрече можно было ознакомиться со всероссийским патриотическим проектом «Жены героев». Фотосессию в Нефтекамске организовывали супруги кадровых военных. Они привлекли фотографов города и пригласили профессиональных визажистов. Так и появилась целая фотогалерея.
За личный вклад и активное участие в реализацию проекта «Атайсал – малая Родина» наградили Лиану Сафину. Вместе с коллегами она организовала мануфактуру по пошиву нательного белья для военнослужащих.