Титулованный грэпплер мира, известный спортсмен Джефф Монсон посетил Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Нефтекамске. Там он встретился с единомышленниками, которые с начала военной операции приняли решение, что должны внести свой вклад в победу.