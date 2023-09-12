В Уфе открыли мемориальную доску сержанту, погибшему в ходе СВО

В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открыли мемориальную доску сержанту, погибшему в ходе специальной военной операции. Максим Борисович Страупе посвятил свою жизнь службе Родине. Выполнял боевые задачи в Сирии. За высокие показатели и выучке был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За отличие в учениях», а также представлен к ордену Мужества.

Погиб 11 сентября 2022 года от ранений, которые получил, когда прикрывал бойцов от вражеского огня. Почтить память сержанта пришли его сослуживцы и родственники.

Максим был очень большим патриотом. В жизни – добрейший, милейший человек. Он никогда не пропускал и не обижал, всегда всем старался помочь. И вот это заведение, колледж, в котором он сейчас будет находиться, я считаю, что это правильно.

Наталья Страупе, мама Максима

Подвиг воина, он нравственно безупречен, чист. И именно этот подвиг – то, что дает нам возможность жить. И, конечно же, студенты должны помнить и знать, все должны помнить и знать об этих поступках, об этих подвигах, об этих людях.

Сайфутдин Кунсбаев, директор Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники
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