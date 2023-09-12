В Уфе открыли мемориальную доску сержанту, погибшему в ходе СВО

Максим был очень большим патриотом. В жизни – добрейший, милейший человек. Он никогда не пропускал и не обижал, всегда всем старался помочь. И вот это заведение, колледж, в котором он сейчас будет находиться, я считаю, что это правильно.

Наталья Страупе, мама Максима