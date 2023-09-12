В Уфе открыли мемориальную доску сержанту, погибшему в ходе СВО

В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открыли мемориальную доску сержанту, погибшему в ходе специальной военной операции. Максим Борисович Страупе посвятил свою жизнь службе Родине. Выполнял боевые задачи в Сирии. За высокие показатели и выучке был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За отличие в учениях», а также представлен к ордену Мужества.
Погиб 11 сентября 2022 года от ранений, которые получил, когда прикрывал бойцов от вражеского огня. Почтить память сержанта пришли его сослуживцы и родственники.