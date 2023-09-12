В Башкирии зафиксирован еще один случай нападения медведя на корову

Это случилось неподалеку от села Макарово в Ишимбайском районе республики. Видео с умирающим домашним животным разлетелось по социальным сетям.

По словам автора ролика, хозяин выгнал корову на пастбище вместе с деревенским стадом. Однако медведь практически сразу вышел из леса и напал на животное, переломав ему позвоночник.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Мелеузовском районе, где зверь на глазах очевидцев, снимающих происходящее на видео, повалил одну из коров. Однако тогда пастух начал громко кричать и сигналом автомобиля прогнал косолапого.

В региональном минэкологии уточнили, что данный инцидент произошел на территории национального парка «Башкирия» – особо охраняемой территории, которая является домом для диких животных. По этой причине там действительно велика вероятность столкнуться с медведем.