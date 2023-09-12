В Башкирском Зауралье на видео попала краснокнижная белая цапля

Первые сведения о появлении этого вида в Башкирии относятся к 60-м годам прошлого столетия. Тогда краснокнижную птицу заметили в Учалинском районе. Она была занесена в Красную книгу республики. Вместе с тем специалисты в последние годы фиксируют увеличение количества этих редких пернатых.

По словам орнитолога, биолога геопарка ЮНЕСКО Полины Полежанкиной, из Башкирии белые цапли на зиму улетают в Африку или Южную Азию. Но из-за того, что в последние годы зимы стали достаточно теплыми, зимовка этого вида уже была замечена в Башкирии. К примеру, одну особь встречали в январе 2021 года на теплом озере в Инорсе, еще две особи – в январе текущего года в районе плотины на реке Белой в Белорецке.