В Башкирии пожарный извещатель спас пожилых людей

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре: горел дом на улице Мичурина в селе Аскино.
На место выехали пожарные и представители других служб экстренного реагирования.
Установлено, что огонь повредил металлическую кровлю бревенчатого дома общей площадью 72 квадратных метра и дощатую веранду. Пожар был быстро потушен.
Сообщается, что в момент возгорания в доме находились хозяева – дедушка и бабушка. Как только они услышали сигнал пожарного извещателя, они самостоятельно эвакуировались из горящего дома.
Фото: главное управление МЧС по Республике Башкортостан