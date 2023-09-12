В Башкирии пожарный извещатель спас пожилых людей

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре: горел дом на улице Мичурина в селе Аскино.

На место выехали пожарные и представители других служб экстренного реагирования.

Установлено, что огонь повредил металлическую кровлю бревенчатого дома общей площадью 72 квадратных метра и дощатую веранду. Пожар был быстро потушен.

Сообщается, что в момент возгорания в доме находились хозяева – дедушка и бабушка. Как только они услышали сигнал пожарного извещателя, они самостоятельно эвакуировались из горящего дома.