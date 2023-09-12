В ближайшую субботу из Уфы до Айгира отправится ретропоезд

В субботу, 16 сентября, впервые в путь отправится ретропоезд по направлению Уфа – Инзер – Айгир – Белорецк. Поездка будет носить презентационный характер. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса республики.

Сообщается, что в вагоне №4 будет установлена сцена, где любой желающий сможет исполнить песню под гитару. Кроме того, будет работать «Буфет на борту». И, наконец, главным событием этой поездки станет восхождение на гору Айгир.

Из Уфы ретропоезд ЭР2К отправляется в 07:08 и прибывает в Инзер в 10:03. До станции Айгир пассажиров довезут на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан»: время отправления – 10:38, время прибытия на конечную остановку – 10:58.

В обратный путь поезд отправляется в 18:50, затем пересадка на ретропоезд ЭР2К до Уфы, который отходит от перрона в 19:31. В Уфу состав прибудет в 22:17.