В Уфе демонтируют памятник Салавату Юлаеву

В Уфе госэкспертиза разрешила демонтировать памятник Салавату Юлаеву в целях его реконструкции. Заключение размещено на сайте Башкультнаследия.

Согласно документации, в настоящее время сам памятник и его конструктивная часть находятся в аварийном состоянии по причине наличия дефектов, возникших из-за воздействия внешних природных факторов.

Проект предполагает проведение реставрации скульптуры в цехе. Для этого ее снимут с постамента и перевезут в специально подготовленное и оборудованное помещение.

По проекту реставрации чугунная оболочка должна сохранить первозданный вид. На постаменте будут установлены новые черные гранитные плиты. Также запланировано восстановление исторической формы кургана.