В Башкирии в день выборов на горячую линию поступило 95 обращений

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, всего на горячую линию по вопросам выборов в парламент Башкирии поступило 321 обращение от жителей региона.

В Единый день голосования, который состоялся 10 сентября, зарегистрировано 95 обращений. Константин Толкачев уточнил, что большая часть звонков касалась вопросов законодательных норм и механизма «Мобильный избиратель». Кроме того, жители республики интересовались адресами, контактами и режимом работы участковых избирательных комиссий.