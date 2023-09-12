В Башкирии в день выборов на горячую линию поступило 95 обращений

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, всего на горячую линию по вопросам выборов в парламент Башкирии поступило 321 обращение от жителей региона.
В Единый день голосования, который состоялся 10 сентября, зарегистрировано 95 обращений. Константин Толкачев уточнил, что большая часть звонков касалась вопросов законодательных норм и механизма «Мобильный избиратель». Кроме того, жители республики интересовались адресами, контактами и режимом работы участковых избирательных комиссий.
Сегодня горячая линия продолжит свою работу до 14:00 часов, отметил спикер республиканского парламента.