В Башкирии вновь активизировались клещи

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, что в регионе вновь активизировались клещи. Только за последнюю неделю от укусов насекомых пострадали 106 человек.
Отмечается, что 63 из пострадавших – дети. Всего жертвами клещей с начала сезона стали 9698 жителей республики, в том числе 3581 ребенок.
При выезде на природу брюки должны быть заправлены в носки, обязательно наличие головного убора, а после похода по лесу необходимо проверить и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье, полностью осмотреть себя.