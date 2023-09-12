В Уфе состоялся брифинг регионального отделения «Единой России»

Сегодня в Уфе состоялся брифинг Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Темой пресс-конференции стали предварительные итоги выборов. В воскресенье в Башкортостане, как и по всей России, прошел единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов Госсобрания региона VII созыва, чьи полномочия продлятся пять лет.
Также прошло голосование в Совет Межгорья, Чишминского и Приютовского поселковых советов и некоторых сельских поселений. На 110 мандатов было заявлено порядка 850 кандидатов. По муниципальным выборам чуть более чем на 7 тысяч мандатов претендовали больше 14 тысяч человек.
На брифинге на вопросы журналистов ответили представители партии. Обсудили предварительные итоги. Окончательные результаты будут известны 13 сентября. Выборы прошли в штатном режиме, отметили собравшиеся, что логично в нынешних условиях проведения СВО.