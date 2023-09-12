В Уфе состоялся брифинг регионального отделения «Единой России»

Сегодня в Уфе состоялся брифинг Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Темой пресс-конференции стали  предварительные итоги выборов. В воскресенье в Башкортостане, как и по всей России, прошел единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов Госсобрания региона VII созыва, чьи полномочия продлятся пять лет.

Также прошло голосование в Совет Межгорья, Чишминского и Приютовского поселковых советов и некоторых сельских поселений. На 110 мандатов было заявлено порядка 850 кандидатов. По муниципальным выборам чуть более чем на 7 тысяч мандатов претендовали больше 14 тысяч человек.

Кампания прошла стабильно, в рабочем формате. Результат закономерный – мы стараемся расти с каждым годом.

Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

На брифинге на вопросы журналистов ответили представители партии. Обсудили предварительные итоги. Окончательные результаты будут известны 13 сентября. Выборы прошли в штатном режиме, отметили собравшиеся, что логично в нынешних условиях проведения СВО. 

«Единая Россия» как политическая партия, которая взяла на себя ответственность за будущее страны, будущее нашей республики, наиболее близко находится к населению, быстро реагирует на все вызовы и принимает адекватные решения. Мы всегда обеспечены коммуникацией со всеми слоями населения.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан VI созыва
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