В Уфе состоялся брифинг регионального отделения «Единой России»

Также прошло голосование в Совет Межгорья, Чишминского и Приютовского поселковых советов и некоторых сельских поселений. На 110 мандатов было заявлено порядка 850 кандидатов. По муниципальным выборам чуть более чем на 7 тысяч мандатов претендовали больше 14 тысяч человек.