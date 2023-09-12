В Уфе кардиохирурги спасли жизнь пациента с помощью инфарктоподобных изменений в сердце

Врачи республиканского кардиоцентра спасли жизнь пациента, искусственно вызвав инфарктоподобные изменения в сердце. Об этом в своих социальных сетях написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В своем посте глава ведомства рассказал, что пациент долгие годы страдал гипертрофической кардиомиопатией. Это заболевание, при котором люди жалуются на боль в груди, нередко отдающую в левую руку, приступы учащенного сердцебиения, одышку при физической нагрузке и в покое, периферические отеки, быструю утомляемость.

Айрат Рахматуллин сообщил, что стенки сердца пациента были настолько утолщены, что поступление крови в аорту, коронарные артерии и сосуды по всему организму было затруднено.

Специалисты кардиоцентра приняли решение о проведении операции. Больному ввели малые дозы 98-процентного этанола в артерию, которая питает утолщенную часть межжелудочковой перегородки, что позволило вызвать в ней инфарктоподобные изменения: некроз, локальное разрушение клеток сердечной мышцы с формированием рубца.

В ходе проведения операции врачи следили за давлением пациента, выполняли эхокардиографию миокарда. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.