Иглинские пенсионеры побывали в Уфе на экскурсии по программе «Башкирское долголетие»

Иглинские пенсионеры побывали на экскурсии по столице республики. Программу организовали в рамках реализации проекта «Башкирское долголетие».

Первым делом туристы «серебряного» возраста посетили Уфимский лимонарий, где в теплице плодоносят 1300 деревьев лимона сортов «Юбилейный» и «Ташкентский», они дают 20 тонн урожая в год. Также пенсионеры прошлись по историческому центру, посетили фонтан «Семь девушек» и Советскую площадь. А речная прогулка на теплоходе «Император» от Монумента Дружбы до памятника Салавату Юлаеву никого не оставила равнодушным.

Очень много изменений в этом году, лимонов обилие. Когда я раньше была, не так много было, очень большие растения стали, обильно цветут. Я купила лимонное дерево, попробую вырастить.

Зоя Павлова

Мы пришли к главному памятнику – Шаймуратову. Для меня это памятное место, потому что мой сынок в шаймуратовском полку. Я погладила копыто и загадала желание, чтобы побыстрее кончилась война и наши мальчики, мужья, внуки вернулись с победой!

Камиля Исбасарова
Фото №1 - Иглинские пенсионеры побывали в Уфе на экскурсии по программе «Башкирское долголетие»

Сейчас едем на теплоходе по реке Белой вдоль Уфы, смотрим на Уфу снизу вверх и любуемся красотами. Молодцы, что придумали такую программу. Программа эта работает. Можно ежегодно куда-то поехать бесплатно.

Рафаэль Искандеров

Завершилась экскурсионная программа дня в Доме-музее Ленина, построенном в середине XIX века. Там располагаются мемориальные комнаты, в котором жили Ленин и Надежда Крупская в 1900 году. Это была последняя поездка по программе «Башкирское долголетие» в этом сезоне. Ею смогли воспользоваться 266 иглинцев. Пять раз были организованы экскурсии в Бирск и одна в столицу республики. Напомним, проект «Башкирское долголетие. Туризм» реализуют по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Сейчас вот посетили Дом-музей Владимира Ильича Ленина, и тоже впечатления хорошие. Я когда-то, в 73-м, или в 74-м году, в шестом классе учились, я уже была в этом музее. Сейчас совсем другое впечатление. Всё хорошо, музей почти такой же. Тогда были детские впечатления, а сейчас взрослые впечатления. Организаторам большое спасибо.

Зиля Бушуева
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