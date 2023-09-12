Иглинские пенсионеры побывали в Уфе на экскурсии по программе «Башкирское долголетие»

Сейчас вот посетили Дом-музей Владимира Ильича Ленина, и тоже впечатления хорошие. Я когда-то, в 73-м, или в 74-м году, в шестом классе учились, я уже была в этом музее. Сейчас совсем другое впечатление. Всё хорошо, музей почти такой же. Тогда были детские впечатления, а сейчас взрослые впечатления. Организаторам большое спасибо.

Зиля Бушуева