Иглинские пенсионеры побывали в Уфе на экскурсии по программе «Башкирское долголетие»

Иглинские пенсионеры побывали на экскурсии по столице республики. Программу организовали в рамках реализации проекта «Башкирское долголетие».
Первым делом туристы «серебряного» возраста посетили Уфимский лимонарий, где в теплице плодоносят 1300 деревьев лимона сортов «Юбилейный» и «Ташкентский», они дают 20 тонн урожая в год. Также пенсионеры прошлись по историческому центру, посетили фонтан «Семь девушек» и Советскую площадь. А речная прогулка на теплоходе «Император» от Монумента Дружбы до памятника Салавату Юлаеву никого не оставила равнодушным.
Завершилась экскурсионная программа дня в Доме-музее Ленина, построенном в середине XIX века. Там располагаются мемориальные комнаты, в котором жили Ленин и Надежда Крупская в 1900 году. Это была последняя поездка по программе «Башкирское долголетие» в этом сезоне. Ею смогли воспользоваться 266 иглинцев. Пять раз были организованы экскурсии в Бирск и одна в столицу республики. Напомним, проект «Башкирское долголетие. Туризм» реализуют по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.