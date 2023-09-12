В Уфу с гастролями приехал Абхазский театр имени Самсона Чанба

В среду будет представлен спектакль «Сариа» по пьесе Зарины Конуковой. Это история о супруге государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба, которая после убийства мужа в 1937 году была арестована. В тюрьмах НКВД ее пытали, добиваясь признания того, что Нестор был организатором заговора против Сталина. Женщина мужественно выносила все пытки на протяжении двух лет. Она не предала честное имя супруга, даже когда угрожали убить ее единственного ребенка.