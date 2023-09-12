Бойцы второго батальона имени Салавата Юлаева отправились на боевое слаживание

Сегодня, 12 сентября, из Уфы на боевое слаживание отправилась очередная группа военнослужащих второго батальона имени Салавата Юлаева. Советник Главы республики по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин рассказал, что подготовка добровольцев продолжится не более 45 дней.
По его словам, сегодня на боевое слаживание уехало около 40 мужчин со всех уголков региона. Порядка 70% добровольцев – это бывшие сотрудники силовых структур, которые побывали в горячих точках – Афганистане, Сирии, на Кавказе и на СВО. При этом в составе подразделения есть учителя, чиновники, крупные бизнесмены, действующие сотрудники военной полиции, военные пенсионеры.
Во время проводов с мужчинами встретился заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он регулярно приезжает со словами напутствия перед отправкой бойцов. Кроме того, он курирует вопросы отправки гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации. Артур Юмагужин подчеркнул, что сам Ирек Сагитов – полковник, воевал на Кавказе.
Также он напомнил, что в батальон принимают далеко не всех желающих: действуют жесткие требования по здоровью, важны и моральные качества человека. Еще одно требование: отсутствие судимости.
Артур Юмагужин полагает, что основной причиной желания стать добровольцами батальона является их реальная поддержка властями Башкирии, что становится настоящей опорой для бойцов.
Более того, работает указ Главы Башкирии и его действие ощутили на себе бойцы первого батальона имени Салавата Юлаева – добровольцы пользуются льготами, полностью получают выплаты, им дают отпуска и прочее. Именно поэтому много желающих попасть в подразделение из других регионов страны.
В настоящее время в Башкирии продолжается формирование второго батальона. При этом поставленный план по набору добровольцев уже выполнен. Однако количество желающих встать в ряды формирования неуклонно растет.
Напомним, центральный штаб батальона работает в Уфе на бульваре Славы, 6 ежедневно с 8 до 20 часов. Получить подробную информацию можно по номеру телефона 8-987-023-76-00.
Продолжают свою работу и филиалы штаба.
Стерлитамак: улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;
Туймазы: улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65;
Малояз: улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в сб-вс прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59;
Уфа: улица Крупской, 7, телефон 8 (347) 273-04-66.