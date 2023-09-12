«Салават Юлаев» провел первую домашнюю встречу в новом сезоне

Еще до начала матча с «Металлургом» на «Уфа-Арене» состоялась церемония поднятия стяга воспитанника башкирской хоккейной школы, нападающего Родиона Амирова. 27-й номер хоккеиста навсегда выведен клубом из обращения.
После эмоционально тяжелой церемонии юлаевцам было непросто войти в игру: уже в первом периоде хозяева льда пропустили две безответные шайбы. Сократили отставание уфимцы благодаря голу Александра Шарова в конце второго периода.
В заключительном игровом отрезке «Салават» не смог справиться с обороной соперника. На последних минутах встречи Виктор Козлов заменил голкипера Самонова на шестого полевого игрока, но это не спасло уфимцев от поражения. 2:1 – победа «Металлурга». Следующий матч «Салават» проведёт дома против казанского «Ак Барса».