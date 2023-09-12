В Башкирии за сутки в лесу заблудились три человека

Мужчина и женщина из села Аскарово отправились в лес за грибами на автомобиле в Абзелиловском районе. В дороге машина застряла, а грибники заблудились.

Позже в Учалинском районе республики мужчина из села Уразово пошел в лес за грибами и тоже потерял дорогу домой.

По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, все трое самостоятельно вышли из лесного массива и в помощи медиков не нуждались.

В ведомстве напомнили гражданам, которые собираются в лес по грибы о том, что при себе необходимо иметь заряженный телефон, зажигалку или спички, запас воды и еды, фонарик и теплые вещи.