В Уфе пенсионерка сберегла свои 1,5 млн рублей от мошенников

В полицию обратилась 73-летняя жительница Уфы с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Пенсионерке удалось сохранить свои сбережения в размере 1,5 млн рублей и не попасться на удочку злоумышленников. Аферисты пытались убедить пожилую женщину в том, что ее дочь попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, и ей срочно нужны денежные средства.

Как только она поговорила с неизвестными, женщина тут же связалась со своей дочерью и узнала, что с ней все в порядке. После этого бдительная уфимка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.