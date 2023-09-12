В Уфе пенсионерка сберегла свои 1,5 млн рублей от мошенников

В полицию обратилась 73-летняя жительница Уфы с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Пенсионерке удалось сохранить свои сбережения в размере 1,5 млн рублей и не попасться на удочку злоумышленников. Аферисты пытались убедить пожилую женщину в том, что ее дочь попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, и ей срочно нужны денежные средства.
Как только она поговорила с неизвестными, женщина тут же связалась со своей дочерью и узнала, что с ней все в порядке. После этого бдительная уфимка обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Добавим, жители Башкирии за минувшие сутки отдали мошенникам более 2 млн рублей, уточнили в ведомстве.