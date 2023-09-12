В Уфе стартовала акция «Автобус»

В Уфе в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта с сегодняшнего дня и до конца текущей недели будут проводиться профилактические мероприятия под условным названием «Автобус», рассказали в пресс-службе администрации столицы.

Сообщается, что за истекший период 2023 года на территории Уфы произошло 88 ДТП с участием автобусов, в результате которых 119 человек получили травмы различной степени тяжести.

Аварии по вине водителей пассажирского транспорта случаются по следующим причинам: превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очерёдности проезда перекрестков и другим.