В Уфе мужчине не дали обогатить мошенников

Мужчина рассказал, что с утра ему стали поступать звонки от неизвестного. Представляясь сотрудниками Центрального банка, они сообщили, что преступники получили возможность взять на его имя кредит. Чтобы изобличить аферистов, звонившие предложили мужчине оформить аналогичный заем и перевести все средства на безопасный счет, заверив, что как только злоумышленник будет пойман, все деньги будут возвращены. Пенсионер поверил в реальность происходящего и, следуя получаемым по телефону инструкциям, отправился в банк за кредитом в 650 тысяч рублей, а затем к банкомату в одном из магазинов по улице Ферина.