В Уфе задержали похитителей денег из уличных силомеров

С лета текущего года в полицию поступают заявления от предпринимателей, в которых они сообщали о неизвестных, ломающих автоматы для измерения силы удара и взламывающих купюроприемники.

Фото №1 - В Уфе задержали похитителей денег из уличных силомеров

Таким образом злоумышленники похищают денежные средства, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Уфе.    

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух родных братьев из Уфы, ранее неоднократно судимых.  

Установлено, что задержанные вскрывали аппараты с помощью строительных инструментов. Деньги, соответственно, тратили на собственные нужды. Только в Уфе им удалось совершить семь таких краж.   

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Фото: стоп-кадр видео

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