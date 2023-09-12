В Уфе задержали похитителей денег из уличных силомеров

С лета текущего года в полицию поступают заявления от предпринимателей, в которых они сообщали о неизвестных, ломающих автоматы для измерения силы удара и взламывающих купюроприемники.
Таким образом злоумышленники похищают денежные средства, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Уфе.
По итогам оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух родных братьев из Уфы, ранее неоднократно судимых.
Установлено, что задержанные вскрывали аппараты с помощью строительных инструментов. Деньги, соответственно, тратили на собственные нужды. Только в Уфе им удалось совершить семь таких краж.
Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
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