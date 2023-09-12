В Башкирии в детском саду на ребёнка вылился кипяток

Учитывая, что в период нахождения под надзором образовательной организации воспитаннику причинены телесные повреждения в виде термического ожога, которые расцениваются как легкий вред здоровью, детский сад обязан компенсировать моральный вред. Истец просил суд взыскать с ответчика в пользу несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого законный представитель малолетнего ребенка отказывается в полном объеме от исковых требований, предъявленных прокурором к детсаду, а ответчик — детский сад — в свою очередь обязуется возместить компенсацию морального вреда, причиненного здоровью ребенка, в размере 50 тысяч рублей. Производство по гражданскому делу прекращено.

пресс-служба Бирского межрайонного суда