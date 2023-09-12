В Башкирии в детском саду на ребёнка вылился кипяток

В селе Верхние Татышлы в детском саду серьёзно пострадал ребёнок. Малыша окатило кипятком. Подробности инцидента сообщили в Бирском межрайонном суде.
В январе помощница воспитательницы несла в группу кастрюлю с бульоном, накрытую крышкой. В этот момент на неё побежал ребёнок. Кастрюля наклонилась, окатив кипятком шейный отдел и правое предплечье воспитанника.
Ему была оказана первая медпомощь. Ребенка доставили в больницу с термическим ожогом второй степени. Он испытал физические и нравственные страдания. Постановлением мирового судьи заведующую детсадом привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.