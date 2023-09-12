В Башкирии в детском саду на ребёнка вылился кипяток

В селе Верхние Татышлы в детском саду серьёзно пострадал ребёнок. Малыша окатило кипятком. Подробности инцидента сообщили в Бирском межрайонном суде.

Фото №1 - В Башкирии в детском саду на ребёнка вылился кипяток

В январе помощница воспитательницы несла в группу кастрюлю с бульоном, накрытую крышкой. В этот момент на неё побежал ребёнок. Кастрюля наклонилась, окатив кипятком шейный отдел и правое предплечье воспитанника.

Ему была оказана первая медпомощь. Ребенка доставили в больницу с термическим ожогом второй степени. Он испытал физические и нравственные страдания. Постановлением мирового судьи заведующую детсадом привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Учитывая, что в период нахождения под надзором образовательной организации воспитаннику причинены телесные повреждения в виде термического ожога, которые расцениваются как легкий вред здоровью, детский сад обязан компенсировать моральный вред. Истец просил суд взыскать с ответчика в пользу несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого законный представитель малолетнего ребенка отказывается в полном объеме от исковых требований, предъявленных прокурором к детсаду, а ответчик — детский сад — в свою очередь обязуется возместить компенсацию морального вреда, причиненного здоровью ребенка, в размере 50 тысяч рублей. Производство по гражданскому делу прекращено.

пресс-служба Бирского межрайонного суда 
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