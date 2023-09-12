В Башкирии в День трезвости прошли лекции и спортивно-оздоровительные мероприятия

В Башкортостане отметили День трезвости. В учебных заведениях республики прошли лекции и спортивно-оздоровительные мероприятия. Так, в Белорецком педагогическом колледже студенты узнали о том, к чему приводят вредные привычки и как от них отказаться. В первую очередь мероприятие было направлено на обучающихся первых курсов, чтобы помочь им быстрее адаптироваться и проявить себя.

Мы хотели донести до молодого поколения, что наша жизнь может быть разнообразна и очень радостна без таких привычек, как алкоголь, наркотики и курение.

Ангелина Антошкина

Тематические мероприятия прошли и в Зауральском агропромышленном колледже в Баймаке. Студентам рассказали о важности здоровья при помощи викторин, лекций и квестов. Вместо пагубных привычек ребятам предложили альтернативу: творческие кружки и спортивные секции.

Я всегда за здоровый вид спорта. Всегда всех к этому тянул. Сам я не употребляю, потому что плохо, очень плохо. В дальнейшем думаю не заниматься ерундой, как сейчас молодежь у нас.

Руслан Афанасьев
Уфимская волна
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