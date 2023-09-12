В Башкирии в День трезвости прошли лекции и спортивно-оздоровительные мероприятия

В Башкортостане отметили День трезвости. В учебных заведениях республики прошли лекции и спортивно-оздоровительные мероприятия. Так, в Белорецком педагогическом колледже студенты узнали о том, к чему приводят вредные привычки и как от них отказаться. В первую очередь мероприятие было направлено на обучающихся первых курсов, чтобы помочь им быстрее адаптироваться и проявить себя.