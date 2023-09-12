В Башкирии собаки загрызли почти двадцать овец

В Белокатайском районе перед судом предстал владелец собак. Его питомцы загрызли овец.

Фото №1 - В Башкирии собаки загрызли почти двадцать овец

Инцидент произошёл 31 декабря на территории фермы. Две собаки мужчины напали на 19 овец. 11 из них скончались сразу. Ещё 8 погибли в течение нескольких дней от полученных травм.

Хозяину скотины был причинен материальный ущерб, который он оценил на 164 200 рублей. Также планировал отсудить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины — 4484 рубля.

Судом установлено, что владелец двух собак без определенной породы не принял меры, обеспечивающие безопасность окружающих от воздействия принадлежащих ему животных. А именно не обеспечил надежность и целостность ограждения и привязи, в результате чего животные оказались на улице, проникли на огороженную территорию, принадлежащую истцу, где уничтожили овец. Установлено, что только 10 овец были найдены мертвыми.

пресс-служба Белокатайского районного суда 

В итоге суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал в счет возмещения вреда с ответчика в пользу истца 50 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 1700 руб. В удовлетворении остальных требований отказано.

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