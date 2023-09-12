В Башкирии собаки загрызли почти двадцать овец

Судом установлено, что владелец двух собак без определенной породы не принял меры, обеспечивающие безопасность окружающих от воздействия принадлежащих ему животных. А именно не обеспечил надежность и целостность ограждения и привязи, в результате чего животные оказались на улице, проникли на огороженную территорию, принадлежащую истцу, где уничтожили овец. Установлено, что только 10 овец были найдены мертвыми.

пресс-служба Белокатайского районного суда