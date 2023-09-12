В Башкирии собаки загрызли почти двадцать овец

В Белокатайском районе перед судом предстал владелец собак. Его питомцы загрызли овец.
Инцидент произошёл 31 декабря на территории фермы. Две собаки мужчины напали на 19 овец. 11 из них скончались сразу. Ещё 8 погибли в течение нескольких дней от полученных травм.
Хозяину скотины был причинен материальный ущерб, который он оценил на 164 200 рублей. Также планировал отсудить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины — 4484 рубля.
В итоге суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал в счет возмещения вреда с ответчика в пользу истца 50 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 1700 руб. В удовлетворении остальных требований отказано.