Уфа готовится принять Всероссийский фестиваль «Айда играть»

С 14 по 17 сентября на Советской площади будет организована выставка-продажа российских производителей, демонстрация лучших игровых детских практик, тематические конкурсы и мастер-классы, кинопробы, квест-игры, выступления популярных детских и молодежных коллективов, любимых героев мультфильмов и показы детских спектаклей и анимационных проектов. Запланирован флешмоб с участием героев «Союзмультфильма» – Бременских музыкантов, Винни-Пуха и Пятачка.