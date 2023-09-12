В одной из коррекционных школ Башкирии открылась «Доброшкола»

В сибайской коррекционной школе открыли «Доброшколу». Шесть классов оснастили современным оборудованием по различным направлениям. По программе профессионального обучения появилось три кабинета: рабочий зеленого хозяйства, столярное и слесарное дело.
По школьной программе образования имеются кабинеты дефектолога и социально-бытовой ориентировки. Последнее направление важное: ребята учатся готовить, правильно рассчитывать семейный бюджет и узнают о взрослой жизни. Там установили и спецоборудование для развития всех органов чувств.
Для дополнительного образования в школе открыт кабинет декоративно-прикладного искусства, где дети могут заниматься после уроков. В рамках проекта коридоры школы были оснащены бизибордами, которые позволяют развивать мелкую моторику.