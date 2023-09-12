Из Уфы транслировали три операции для всего мира

Три операции одновременно. Трансляция операций из Уфы. Медуниверситет принял участие в форуме онкологии и радиотерапии. В реальном времени на связи находились три операционных. Хирурги проводили манипуляции с помощью аппаратов «да Винчи» пациентам с одинаковыми диагнозами.

Всего за два часа поменялась жизнь. Столько длилась операция по удалению рака простаты. Манипуляции малоинвазивные – хирург выполняет их через небольшие отверстия с помощью аппарата «да Винчи».

Происходящее транслируется на большой экран, а также онлайн в рамках участия в онкологическом форуме. Операция, по сути, рядовая, но подход индивидуальный.

Один из важных инструментов для развития индивидуального подхода появился в БГМУ в прошлом году. Открылся институт урологии и клинической онкологии, стало больше исследований. Персонализированная медицина – современная тенденция. Как показали и на трёх экранах, трансляции для всего мира операций из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Один диагноз и один стандарт лечения, но три разных пациента и три разных подхода. Интервью главному урологу Минздрава России приходится давать без отрыва от работы.