В Башкирии сделали капремонт в четырёх школах Стерлибашевского района

Общеобразовательные учреждения начали свою работу в обновленных стенах. В Стерлибашевском районе в этом году по федеральной программе «Развитие образования» было выделено более шести миллионов рублей на капитальный ремонт школ. Так, там обновили четыре учебных заведения в деревне Старый Калкаш, в селах Стерлибашево, Айдарали и Яшерганово. Пока рабочие перестраивали здание, преподаватели перестраивали учебную программу и проходили курсы повышения квалификации.

Звонок прозвенел, занятия начались. Обновленной встретила учеников школа в селе Стерлибашево. Здесь появилась новая мебель, поменяли проводку, трубы. А главное – для учеников и преподавателей заработала столовая в новом помещении. В старом не хватало места.

Критических проблем было много. В школе №2 сильно текли потолки. Руководству самим приходилось подниматься на крышу и устранять проблему.

В деревне Старый Калкаш маленькая школа стала более комфортней. Для учеников сделали отдельную зону отдыха. Дети могут на переменах играть в шашки, шахматы, настольный теннис.

В рамках нацпроекта «Образование» появился центр «Точка роста». В кабинетах теперь есть необходимое оборудование. У учеников открылись дополнительные возможности. Например, появилась мотивация участвовать в различных олимпиадах и исследовательских работах.

Муниципальное учреждение деревни Старый Калкаш славится своими героями. Так, в «шаймуратовском» классе установлена парта в память о погибшем солдате, выпускнику школы Ярмухаметову Ильнуру Варисовичу.

Также в Стерлибашевском районе свои двери распахнули школы села Айдарали и Яшерганово. Ремонт не проводился со дня их основания, поэтому стал долгожданным событием для детей, их родителей и педагогов.