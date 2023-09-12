В Башкирии стартует I Международный геологический чемпионат

На этой неделе в республике стартует I Международный геологический чемпионат. Мероприятие проводится по инициативе Главы республики Радия Хабирова при поддержке Роснедра. В регион съедутся будущие геологи из разных субъектов страны и республики Казахстан.

Сложно поверить, что эксклюзивный рисунок дело рук не человека, а природы. Отшлифованная яшма в разрезе выглядит как картина художника-экспрессиониста. В музее геологии почти каждый экспонат как произведение искусства. Но красивые эти камни для всех, кроме студентов института природы и человека. Для них это предмет, изучая который они растут профессионально.

Геологов в УУНиТ готовят на кафедре геологии, геоэкологии и гидрометеорологии. За последние 30 лет количество сотрудников в отрасли уменьшилось в 100 раз. И наука оказалась слегка позабытой. Однако сама профессия остается востребованной. Ни одна стройка не начнется без инженерных изысканий. Рост студентов на факультете наблюдается в последние годы. При этом специальность интересна юношам и девушка.

Началом новой истории отрасли начнется с геологического чемпионата. Башкортостан первым принимает международные соревнования. Инициировал проведение «ГеоВызова» Радий Хабиров. В республику съедутся 20 студенческих команд из субъектов нашей страны и Казахстана. Возможно, среди них затесались настоящие самородки, которые в дальнейшем будут толкать отрасль вперед.