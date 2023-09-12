Башкирский театр оперы и балета представил в Москве постановку «Садко»

Столичной публике наши артисты представляют масштабную премьеру прошлой осени «Садко». В Уфе она произвела фурор и теперь, видимо, покорит сердца московских зрителей. Чтобы постановка прошла на сцене легендарного Большого театра, пришлось проделать немалую работу. Красочные декорации и 400 костюмов были привезены в Москву, но самое сложное – это адаптироваться артистам оперы и балета к новой сцене. На это у них была всего одна репетиция.

Артисты стараются распробовать акустические возможности нового пространства. Один день на то, чтобы перестроиться. Каждый зал «поёт» по-своему. И легендарная площадка Большого театра не исключение. Но здесь, признаются артисты, зал вовсе проверяет их на профессионализм.

Перестраиваться приходится не только артистам. Декорации надо подогнать под масштабы Большого. Но значительных изменений они не претерпели. Московская публика увидит то же, что еще недавно показывали уфимским зрителям.

Садко – это масштабная постановка. 200 человек, где от каждого зависит, как будет выглядеть общий рисунок. Задействована почти вся балетная труппа Башкирского театра. И на сцене Большого им приходится нелегко. Как и преподавателю ГИТИСа по совместительству хореографу-постановщику Ирине Филипповой. Сцена отличается. И за одну репетицию нужно суметь под неё адаптироваться, найти решения.