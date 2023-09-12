Уфимский волейбольный клуб «Урал» завершил предварительный этап кубка России

Волейбольный клуб «Урал» завершил предварительный этап кубка России, который проходил в Уфе. Соперниками нашей команды в течение трёх дней были «Нова» из Новокуйбышевска, красноярский «Енисей» и «Нефтяник» из Оренбурга. Команду из Самарской области уфимцы переиграли со счётом 3:1, а вот с красноярцами справиться не удалось. Поражение – 0:3

В заключительном матче уфимцы обыграли «Нефтяник» – 3:1. По итогам уфимского этапа, группу с семью очками возглавил «Енисей». У «Урала» – шесть очков, у «Нефтяника» – пять, а «Нова» осталась с нулём. Второй круг для этой группы пройдёт в Красноярске с 22 по 23 сентября. По его итогам определится команда, которая выйдет в следующий раунд кубка России. Суперлига для уфимского клуба стартует 13 октября в Новом Уренгое матчем против «Факела».