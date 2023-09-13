Жителей Башкирии предупреждают о мощной магнитной буре

Сегодня, 13 сентября, во все регионах страны фиксируется магнитная буря, которая вызвана вспышкой на Солнце. Об этом информирует портал RU-meteo.

Возмущения магнитного поля Земли будут достигать четырех баллов – это малая буря.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В числе симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, боли в сердце, сонливость, повышенное артериальное давление, боли в спине и суставах, обострение хронических заболеваний.

Кроме того, по словам специалистов, возможны перебои радиосвязи.