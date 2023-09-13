Родители детей с инвалидностью смогут работать без потери выплат по уходу – Минтруд России

С 1 января будущего года родители и опекуны детей-инвалидов будут иметь возможность одновременно работать и сохранить поддержку государства. Соответствующий проект указа подготовлен минтрудом России.

По информации пресс-службы ведомства, данные виды выплат сохраняются в том случае если родители детей с особыми потребностями трудоустраиваются на неполный рабочий день, будут работать дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, а также в качестве индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых).