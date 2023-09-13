В Башкирии пожарные реанимировали кота и спасли привязанную собаку

Накануне вечером в Нефтекамске пожарные вынесли из горящего дома собаку и кота. Кота пришлось реанимировать, рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сначала у частного дома загорелась кровля, что привело к сильному задымлению. На место пожара выехали экстренные службы.

В ведомстве сообщили, что хозяевам удалось выйти из горящего дома самостоятельно. Однако внутри остались их кошка и собака. Пожарные бросились на помощь питомцам – нашли кота, вынесли его, но он был без сознания. Дыхательный аппарат помог вернуть животное к жизни.

Кроме кота, в доме на привязи находилась собака, которую огнеборцы тоже освободили.

Пожар потушен, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.