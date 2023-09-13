Житель Башкирии умер в электропоезде по дороге в кардиоцентр

Утром, 12 сентября, в дежурную часть уфимского линейного управления МВД России поступила информация о том, что пригородном электропоезде, который следовал по маршруту Абдулино–Уфа, скончался пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что скончался 59-летний житель поселка Приютово. Ему стало плохо, и женщина, ехавшая с ним в одном вагоне, вызвала скорую на станцию Раевка. Однако мужчина умер до приезда медиков. Известно, что у него было больное сердце и он ехал в Уфу в республиканский кардиоцентр.