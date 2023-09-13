В Башкирии госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя-подростка

Минувшей ночью в Абзелиловском районе в д.Озерное полицейские остановили автомобиль марки ВАЗ-2108. За рулем находился 15-летний житель Магнитогорска, рассказал в своих социальных сетях глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Установлено, что молодой человек в этот день приобрел автомобиль за 20 тысяч рублей и на нем отправился к своей бабушке на выходные.

Сотрудники госавтоинспекции вместе с подростком доехали до места его проживания и в присутствии матери провели освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого в организме несовершеннолетнего водителя обнаружен алкоголь 0.418 мг/л выдыхаемого воздуха.

По данному факту оформлены процессуальные материалы. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку.