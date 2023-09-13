В Уфе 13 и 17 сентября полностью перекроют Шакшинский мост

В башкирской столице продолжается капремонт Шакшинского моста. В этой связи движение автотранспорта по нему перекрывается в соответствии с определенным графиком.

По информации пресс-службы уфимской администрации, сегодня, 13 сентября, в период с 16:00 до 18:00 на 10 минут движение по мосту будет полностью закрыто для демонтажа пролетного строения.

В воскресенье, 17 сентября, транспорт не пропустят в период с 06:00 до 07:00 часов – будет проводиться геодезический мониторинг мостового перехода.

В указанные даты и время будет работать речная паромная переправа, уточнили в мэрии Уфы.