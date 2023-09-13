В Уфе на сельхозярмарках реализовано 4 тонны меда и более 11 тонн растительной продукции

В этом году на медовых ярмарках жители и гости башкирской столицы приобрели 4 тонны меда и медовой продукции. Об этом информирует пресс-служба республиканского госкомитета по ветеринарии.

В Уфе сельскохозяйственные ярмарки традиционно проводятся на пяти площадках: на участке автодороги по улице Правды – от Таллинской до Ухтомского, рядом с домами №№3, 5, 7 по ул. Рабкоров, а также на площадях перед Дворцом спорта, Дворцом имени Серго Орджоникидзе и Дворцом Молодежи.

В ведомстве отметили, что за период проведения ярмарок в Уфе с августа текущего года продано 4 тонны меда и медовой продукции, более 11 тонн овощей и фруктов. На сезонных торговых площадках дежурят сотрудники лаборатории Уфимской городской ветеринарной станции. Также работает мобильная лаборатория.