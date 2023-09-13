В Башкирии эксперты рассказали, какие меры предпринимаются для борьбы с буллингом

Кто в новом учебном году поможет жертвам буллинга? В Уфе прошла конференция, на которой эксперты рассказали, какие меры предпринимаются для борьбы с травлей в учебных заведениях и вне их стен.

Так, с первого сентября обратиться можно не только к штатному школьному психологу, но и к советнику директора по воспитанию. В их обязанности этот вопрос включило республиканское Министерство образования и науки. Было организовано специальное обучение. Также жертвы буллинга могут обратиться по телефону горячей линии: 8-800-2000-122. Кроме того, в Башкортостане внедрена новая система по борьбе с буллингом.