В Уфе открылся инклюзивный швейных цех

Инклюзивный швейных цех открылся в Уфе на предприятии «Башкирский сувенир». Его особенность в том, что сотрудницы с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас там трудятся четыре швеи. Есть еще одно вакантное место. Как рассказывают родственники работниц, для них это отличная возможность получить практику по специальности.
На создание цеха Республиканский центр занятости выделил около 400 тысяч рублей. Эти деньги пошли на создание рабочих мест и закупку швейного оборудования. С «Башкирским сувениром» центр сотрудничает уже 15 лет.