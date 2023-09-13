В Уфе открылся инклюзивный швейных цех

Инклюзивный швейных цех открылся в Уфе на предприятии «Башкирский сувенир». Его особенность в том, что сотрудницы с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас там трудятся четыре швеи. Есть еще одно вакантное место. Как рассказывают родственники работниц, для них это отличная возможность получить практику по специальности.