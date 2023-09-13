В Уфе открылся инклюзивный швейных цех

Инклюзивный швейных цех открылся в Уфе на предприятии «Башкирский сувенир». Его особенность в том, что сотрудницы с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас там трудятся четыре швеи. Есть еще одно вакантное место. Как рассказывают родственники работниц, для них это отличная возможность получить практику по специальности.

Окончила колледж по профессии портной. Но, так как большого опыта у нее не было, мы не могли найти работу нигде. Таких не берут пока на работу. Здесь надеемся, что она наберется опыта и станет хорошим портным.

Гульсина Фаттахова, мама Дарины

На создание цеха Республиканский центр занятости выделил около 400 тысяч рублей. Эти деньги пошли на создание рабочих мест и закупку швейного оборудования. С «Башкирским сувениром» центр сотрудничает уже 15 лет.

Мы помогаем им воплотить в жизнь их замыслы в части помощи, трудоустройства, и получаются такие замечательные, интересные проекты.

Ридан Ахьямов, директор Республиканского центра занятости населения
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