В Уфе завершился чемпионат России по стрельбе из лука

В дисциплине «Ачери-биатлон» спортсмены из республики завоевали две медали. Серебро завоевала Анастасия Сафонова из Белебея, а золото – Александра Байболдина из Уфимского района. В ачери-биатлон Александра пришла лишь пять лет назад, когда поступила в вуз. До этого занималась лыжными гонками. Сейчас девушка продолжает участвовать в зимних соревнованиях, но упор делает именно на ачери-биатлоне.
Сборная Башкортостана достойно выступила на турнире в Уфе. Несколько человек вошли в десятку, показав достойные результаты. Ближайшие соревнования по ачери-биатлону пройдут в Белорецке, там состоится финал Кубка России. А в октябре Байболдина планирует принять участие в чемпионате города и республики по стрельбе из лука.