В Уфе завершился чемпионат России по стрельбе из лука

В дисциплине «Ачери-биатлон» спортсмены из республики завоевали две медали. Серебро завоевала Анастасия Сафонова из Белебея, а золото – Александра Байболдина из Уфимского района. В ачери-биатлон Александра пришла лишь пять лет назад, когда поступила в вуз. До этого занималась лыжными гонками. Сейчас девушка продолжает участвовать в зимних соревнованиях, но упор делает именно на ачери-биатлоне.

Мне посоветовали Андрея Матвеева. Начала тренироваться. Он поставил на лук. Начала стрелять. Бывало гонки не самые успешные, бывало по 16 махов. Потом стрельба пошла. Можно бежать и стрелять – мне очень нравится.

Александра Байболдина, победительница чемпионата России по ачери-биатлону

Сборная Башкортостана достойно выступила на турнире в Уфе. Несколько человек вошли в десятку, показав достойные результаты. Ближайшие соревнования по ачери-биатлону пройдут в Белорецке, там состоится финал Кубка России. А в октябре Байболдина планирует принять участие в чемпионате города и республики по стрельбе из лука.

Успех не первый. В этом году у нее и зимний чемпионат прошёл неудачно. До этого она попадала в призеры, а тат у нее зимой было две золотые медали, а летом тоже медаль. В эстафетах она уже была чемпионкой.

Андрей Матвеев, тренер сборной Республики Башкортостан по ачери-биатлону
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