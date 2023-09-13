В Уфе завершился чемпионат России по стрельбе из лука

Успех не первый. В этом году у нее и зимний чемпионат прошёл неудачно. До этого она попадала в призеры, а тат у нее зимой было две золотые медали, а летом тоже медаль. В эстафетах она уже была чемпионкой.

Андрей Матвеев, тренер сборной Республики Башкортостан по ачери-биатлону