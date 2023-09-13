ФК «Уфа» проведёт матч Пути регионов Кубка России

Футбольный клуб «Уфа» сегодня проведёт матч Пути регионов Кубка России. Наша команда в Ульяновске сыграет против «Волги». Начало встречи в 19:15.

Напомним, в субботу уфимцы обыграли «Спартак» из Костромы со счётом 2:0, а волжане взяли три очка в игре с «Краснодаром-2».

Также стало известно, что ФК «Уфа» покинул капитан команды Эрвинг Ботака. Контракт с защитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. За «Уфу» Ботака сыграл 55 матчей, из них 13 – в Российской премьер-лиге. Также «Уфа» отдала Артема Погосова в аренду в «Акрон» и приобрела центрального защитника Артема Самсонова.