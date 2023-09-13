В Уфе прошел финальный этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». За победу боролись 12 лошадей башкирской породы. Общий призовой фонд пятого юбилейного турнира составил десять миллионов рублей. Также состоялись скачка на приз главы Башкортостана на лошадях чистокровных верховых пород, международный чемпионат жокеев и наездников стран Средиземного и Чёрного морей.
Конноспортивный турнир «Терра Башкирия» проводится с 2019 года. В первые два сезона лучших выявляли среди районов республики. Сейчас главная цель – выявить быстрейшую лошадь башкирской породы и поощрение заводчиков, которые занимаются разведением башкирской породы. Отбор велся по олимпийской системе, начиная с одной восьмой финала.
Самым зрелищным выступлением стали финальные скачки. За главный приз турнира боролись12 лошадей башкирской породы. Они славятся своей выносливостью, поэтому в этом сезоне организаторы увеличили длину прохождения дистанции. Жокеи преодолевали 2400 метров.
Жокей Ильназ Султангареев из Баймакского района на лошади по кличке Алга стал чемпионом «Терры Башкирии». В прошлом году Ильназу на этом турнире удалось стать лишь вторым. Сейчас спортсмен на финише вышел в лидеры, обогнав наездников из Бурзянского и Баймакского районов.
«Терра Башкирия» уже несколько лет подряд делает коневодство и конный спорт привлекательным и более популярным в республике. Этот турнир вызывает интерес и у зрителей. Для болельщиков также была предусмотрена развлекательная программа – концерты народных артистов.
В рамках турнира «Терра Башкирия» были разыграны традиционные и именные призы для лошадей рысистых и верховых пород. На третьем этапе международного чемпионата наездников стран Средиземного и Черного морей боролись шесть жокеев. Но победить удалось спортсмену из Мальты Денилсону Кортису.