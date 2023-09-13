В Уфе прошел финальный этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В прошлом году я второе место получил, в этом году я решил первое место занять. И вот у меня получилось, я рад. Я выходил с настроем всех победить, и у меня получилось.

Ильназ Султангареев, победитель пятого Республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкрия» /Баймакский район/