Спортсмен из Уфы стал чемпионом России по пара-каратэ

Эренбург Миксонов из Уфы стал чемпионом России по пара-каратэ. В соревнованиях принимали участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Представитель республики выступал в дисциплине «Ката» – это бой с тенью, его формальный комплекс судьи оценили выше всех.

И про тысячу повторений это не шутка, тренер Марат Тимербаев добавляет. И это еще минимум. Вместе спортсмен и наставник работают уже восьмой год. За это время Эренбург Миксонов дважды становился лучшим в пода-каратэ – в 2019 и сейчас. Он выступает в дисциплине «Ката» – это бой с воображаемым соперником. Был призером чемпионата Европы, а вскоре спортсмен может поехать на первенство мира. Именно поэтому спустя всего три дня после приезда с чемпионата России победитель турнира Эренбург Миксонов снова в зале.

Также на чемпионате России в Клине выступил еще один представитель республики Айрат Уразаев. Он стал седьмым: не хватило соревновательного опыта. Это были его вторые крупные старты. Сейчас важно грамотно и интересно выстроить тренировочный процесс при подготовке к следующим состязаниям. И работа ведется в несколько этапов. Сначала наставник и спортсмен просматривают заново весь финальный формальный комплекс, чтобы понять, где добавить резкость движениям или сделать паузу.

Небольшой перерыв между тренировками, и Эренбург Миксонов уже на втором занятии. И это не карате, а настольный теннис. Не многие знают, но он шестикратный чемпион страны в этом виде спорта. В 2023 Миксонов защитил титул сильнейшего в России теннисиста-колясочника. Его спарринг-партнер Анастасия Галанова – обладательница первого взрослого разряда по теннису.