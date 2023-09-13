В Уфе состоялись Республиканские соревнования по лёгкой атлетике

В Уфе состоялись Республиканские соревнования по лёгкой атлетике на призы спортивного клуба имени Николая Гастелло. Самые юные спортсмены, а также ветераны выявляли лучших на нескольких дистанциях.

Холодная и дождливая погода не смутила любителей лёгкой атлетики. На стадионе Гастелло в этот день собрались около 150 спортсменов. Соревнования проводятся в честь тренеров и заслуженных работников физической культуры республики Николая Попова и Рашита Мунирова. Соревнования ежегодные, а проводит их шестикратный чемпион РСФСР и двукратный чемпион СССР Миннивасик Абдуллин.

Да, я даю советы своим команде Башкортостана, после 90-х был спад в РБ, сейчас снова мы идем в подъем очень хорошо. Миннивасик Абдуллин, двукратный чемпион СССР по лёгкой атлетике

Помимо тех, кто только начинает свой путь в лёгкой атлетике сильнейших в этот день выявляли и мастера. Андрей Петров готовится к чемпионату России по кроссу, поэтому использовал этот старт, как возможность соревновательной практики. Получилось удачно: уверенная победа на дистанции в пять километров.

С этого года стадион имени Николая Гастелло был передан республике. Здесь началась масштабная реконструкция, запланирована укладка искусственного поля. Весной планируют уложить окончательный слой газона. В ближайшем будущем к стадиону хотят присоединить парк и использовать его как спортивный объект. Прямо сейчас на стадионе Гастелло развивают восемь видов спорта.