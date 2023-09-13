В Уфе женщина застряла в расселенном бараке

Инцидент зафиксировали в доме №168 по проспекту Октября. Женщина пришла в «гости» к приятелям. Когда она собиралась уйти, женщина не устояла на ногах и упала вниз. Уфимка упала на шкаф, а потом на пол. Её ноги придавило строительным мусором.