В Уфе женщина застряла в расселенном бараке

12 сентября спасатели Уфы пришли на помощь местной жительнице. Женщина попала в «западню» в расселенном бараке.
Инцидент зафиксировали в доме №168 по проспекту Октября. Женщина пришла в «гости» к приятелям. Когда она собиралась уйти, женщина не устояла на ногах и упала вниз. Уфимка упала на шкаф, а потом на пол. Её ноги придавило строительным мусором.
Застрявшую женщину случайно заметили дети, которые играли недалеко от расселенного дома. Уфимка пролежала в «ловушке» около получаса. Ребята рассказали о случившемся взрослым, которые и обратились за помощью к спасателям. Женщину благополучно эвакуировали до машины скорой помощи.
Фото: УГЗ г. Уфы.