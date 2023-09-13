Власти Уфы рассказали, как столица преобразится к своему юбилею

Столица Башкирии – в числе городов-победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По итогам конкурса Уфа получила субсидию в размере 213 млн рублей, рассказал начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Уфы Рустам Хазиев на оперативном совещании в городской администрации.

Он уточнил, что в самое ближайшее время в центре столицы будут установлены бинокли и стереоскопы, туристско-информационные центры и модульные павильоны: стритфуд, юрты, мобильные сцены, фотозоны, тематика которых будет так или иначе связана с 450-летием Уфы.

Кроме того, световое решение пешеходной части улицы Ленина получит новое оформление – появится аллея ArtTerria. Также в центре города установят знаки туристской навигации и световые инсталляции.