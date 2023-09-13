В мэрии Уфы рассказали, когда уберут колейность на загруженном проспекте

Администрация Уфы сообщила о ремонте дорожного полотна на проспекте Салавата Юлаева. На загруженной автодороге планируют исправить колейность.
Как сообщил начальник отдела ГИБДД Уфы подполковник полиции Равиль Бикбулатов, в ближайшее время будут проведены выездные рабочие совещания с представителями заинтересованных ведомств для более детального обследования улично-дорожной сети и принятия конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан при участии в дорожном движении.
На этой магистрали, в качестве временной меры, «понизили» колею с помощью фрезерования.